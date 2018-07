Medellín bate o Cerro e respira no grupo do Corinthians

Com o resultado, o time colombiano chegou aos 6 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo 1, que tem o Corinthians como líder, com 10 pontos, e o Racing na segunda posição, com 7. Os dois times enfrentam-se na próxima quarta-feira, em Montevidéu, no complemento da quinta rodada.

O Medellín, que pôde atuar em casa pela primeira vez na Libertadores - teve de mandar o jogo contra Corinthians em Bogotá, e o contra o Racing em Manizales, porque o estádio Atanásio Girardot foi sede dos Jogos sul-americanos - chegou à vitória com um gol de Arías, aos nove minutos do segundo tempo.

Para continuar com chance de avançar no torneio sul-americano, o Medellín tem de torcer para que o Racing não vença o Corinthians. O Cerro, com apenas um ponto ganho, está eliminado.