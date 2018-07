Médico acredita em volta de Ronaldo na última rodada

"A lesão é pequena, mas demora cerca de sete dias para a cicatrização. Por isso, está fora do jogo contra o Vasco. Mas vamos continuar o tratamento com a fisioterapia para que ele possa atuar contra o Goiás. O Ronaldo já venceu desafios maiores na carreira", afirmou Paulo de Faria, nesta terça-feira, quando um exame confirmou a contusão.

Ronaldo sofreu a contusão muscular no último domingo, durante o primeiro tempo do empate com o Vitória, em Salvador, quando atingia a marca de sete jogos consecutivos. Para o médico, o problema só não foi mais grave porque o atacante foi inteligente, parando de jogar logo que sentiu a fisgada na coxa direita. "Se continuasse no jogo depois de sentir a fisgada, certamente teria uma lesão mais séria e correria o risco de ficar fora até o fim do Brasileirão", explicou Paulo de Faria.

O médico do Corinthians também revelou nesta terça-feira que a reação do atacante Jorge Henrique, depois do grande esforço realizado no jogo de domingo, foi muito boa. Afinal, era o primeiro jogo dele como titular depois de sofrer grave contusão muscular na coxa direita no dia 2 de outubro - antes do Vitória, tinha entrado apenas no segundo tempo do confronto com o Cruzeiro.

"O Jorge teve uma contusão grave, merecia atenção especial. Mas mostrou que está recuperado e liberado para os próximos jogos. Agora só temos que fazer um trabalho de prevenção para evitar novas lesões", contou Paulo de Faria, confirmando a presença do atacante no jogo de domingo, contra o Vasco.