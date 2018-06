Médico comenta lesão de Daniel Alves: 'Na maioria dos casos, recomenda-se a cirurgia'

O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) tem a função de um “pivô central no joelho”. Ele fica no centro de articulação do joelho, liga os ossos do fêmur à tíbia e exerce função primordial na estabilidade. Na maioria dos casos de ruptura total ou desinserção total, que é quando o ligamento sai do osso, recomenda-se o processo cirúrgico para a correção do problema. Daniel Alves é um atleta e a opção pelo tratamento conservador pode ter sido tomada por causa da proximidade do início da Copa do Mundo – 14 de junho.

+ Almir Leite - Médico decidirá se Dani Alves vai ou não à Rússia

+ PSG não descarta possibilidade de Daniel Alves ser operado antes da Copa do Mundo

Nos próximos dias, ele terá de fazer fisioterapia, além de compressas de gelo, manter o joelho elevado e usar uma joelheira, anti-inflamatórios, entre outras técnicas. Será preciso avaliar com certa rotina a estabilidade do joelho. Com isso, ele jogará o Mundial correndo risco de agravar a lesão e assim aumentar o tempo de recuperação.

* MÉDICO ORTOPEDISTA, INTEGRANTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA