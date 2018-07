Médico confirma que goleiro Follmann teve perna amputada

O médico Guillermo Molina, do Hospital San Juan de Dios, confirmou na tarde desta terça-feira que o goleiro reserva da Chapecoense, Jackson Follmann, um dos sobreviventes do acidente com o avião do clube, teve uma perna amputada.

Ele é um dos seis sobreviventes da tragédia e foi um dos primeiros a ser resgatado, ainda no início da madrugada na Colômbia. O goleiro titular Danilo também chegou a ser levado a um hospital de Medellín com vida, mas não resistiu aos graves ferimentos ocasionados pela queda da aeronave.

Também estão internados outros dois jogadores da Chapecoense: o lateral-direito Alan Ruschel, que é o que estaria em melhores condições de saúde, e o zagueiro Neto. Este só foi resgatado mais de 6 horas depois da queda do avião, com um grande corte na cabeça. Como chovia muito e fazia frio no local do acidente, ele foi resgatado com hipotermia e, segundo um socorrista, apenas mexia os olhos.

Os demais sobreviventes são o jornalista Rafael Henzel, a comissária de bordo Jimena Suárez e o técnico da aeronave Erwin Tumiri. No total, 71 mortes foram confirmadas pela polícia, que já encerrou as buscas por corpos na região de Medellín.