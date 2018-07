Médico da Argentina exibe preocupação com Agüero para Copa: 'Não estará 100%'

O médico da seleção argentina, Homero D'Agostino, exibiu preocupação com a condição física do atacante Sergio Agüero para a disputa da Copa do Mundo e declarou nesta quarta-feira que o atacante do Manchester City não estará completamente em forma quando o torneio se iniciar na Rússia.

+ Inglaterra marca amistosos com Suíça e EUA para meses após a Copa

+ Neymar elogia Brasil: 'Nossa seleção é a mais forte da Copa'

Na última terça-feira, Agüero passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, como revelou o atacante através das suas redes sociais. E o clube inglês declarou que provavelmente o seu jogador perderá o restante da temporada 2017/2018 do futebol europeu.

"Deve levar ao menos cinco semanas", disse D'Agostino em entrevista à Rádio 10, realizando uma avaliação sobre o período que o atacante precisará para estar recuperado da cirurgia. Ele afirmou, ainda, que a situação do atacante da seleção argentina é "preocupante".

D'Agostino também detalhou a sua preocupação envolvendo Agüero em entrevista ao canal de TV TyC Sports. "A anatomia é a anatomia, a lesão é a lesão e a natureza é a natureza. Pode tentar, mas mão vai estar 100% em forma com tão pouco tempo antes da Copa do Mundo", declarou o médico.

"O mais importante é saber o que tinha. Os médicos tentaram resolver de um modo conservador e não cirúrgico, mas não conseguiram. A limpeza é um procedimento que se faz quando há velhas lesões. Uma artroscopia a 60 dias do Mundial é preocupante", acrescentou.

Agüero desfalcou o Manchester City em quase todo o mês de março por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Ele retornou ao time em 7 de abril, na derrota por 3 a 2 para o Manchester United, em duelo válido pelo Campeonato Inglês, entrando no segundo tempo. Três dias depois, ele voltou a sair do banco de reservas no triunfo do Liverpool por 2 a 1 sobre o City pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O atacante voltou a se lesionar no confronto com o United, após uma disputa com Ashley Young, ainda que tenha sido aproveitado no compromisso seguinte. Assim, Agüero não disputa uma partida como titular desde 4 de março, quando o time de Manchester bateu o Chelsea por 1 a 0, pelo Inglês.

A Copa do Mundo começará em 14 de junho. Dois dias depois, a Argentina vai fazer a sua estreia diante da Islândia. Em março, por causa da lesão no joelho, Agüero já havia ficado de fora dos amistosos da Argentina contra Itália e Espana.