Médico da Itália diz que Rossi está em forma para Copa do Mundo

COVERSIANO - O médico da seleção da Itália, Enrico Castellacci, garantiu nesta quinta-feira, no terceiro dia de treinos físicos em Coverciano, que o atacante Giuseppe Rossi não tem nenhuma restrição física para disputar a Copa do Mundo. Assim, de acordo com o profissional, o atacante da Fiorentina só não ficará na lista final de 23 jogadores se o técnico Cesare Prandelli não quiser.

"Depois de dois dias e meio de concentração, está suficiente bem fisicamente. Ele fez tudo o que devia tanto na parte física quanto atlética. Eu não posso dizer se ele vai ser convocada porque esta decisão cabe ao treinador", explicou Castellacci.

Giuseppe Rossi ficou praticamente dois anos parado, voltou em ótima forma pela Fiorentina, mas se machucou em janeiro e só voltou no início do mês. Por isso há a preocupação de que, se ficar na lista final, ele possa não estar em forma na Copa.

"Podemos monitorar somente a partir do ponto de vista do médico e físico e neste respeito está bem, até porque jogou pela Fiorentina na última parte da temporada. Nos próximos dias vamos avaliar se as cargas de trabalho e os choques a que esteve sujeito deram feedback positivo", completou o médico.

Castellacci também falou sobre a condição física de Cassano, outro que preocupa, pela idade. "Eu o encontrei muito motivado e fisicamente muito bem. Este treinando muito duro e o feedback até agora tem sido reconfortante." Liberados, os jogadores da seleção italiana terão três dias de folga até o início oficial dos treinos, segunda-feira que vem.