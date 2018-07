Médico da Juventus garante Arturo Vidal em forma para Copa do Mundo

TURIM - Um dos principais jogadores chilenos da atualidade, Arturo Vidal deverá atuar normalmente na Copa do Mundo deste ano, apesar de ter sido submetido a uma cirurgia no início do mês. Pelo menos foi o que garantiu o médico da Juventus, clube onde o meia atua, Fabrizio Tencone. Segundo ele, o jogador chegará em forma para o Mundial e não será problema para o técnico Jorge Sampaoli.

Tencone veio a público neste sábado falar das condições físicas de Vidal e garantiu que o meia "vai estar disponível para a Copa do Mundo. Arturo deixou Turim com o joelho nas melhores condições possíveis após a operação. Agora a equipe médica do Chile vai avaliá-lo".

Vidal passou por cirurgia no último dia 6 para corrigir um problema no menisco direito. A imprensa chilena chegou a noticiar que o procedimento teria sido atrasado para que o meia participasse das últimas partidas da Juventus na temporada, colocando em risco a participação do jogador no Mundial.

Tencone, no entanto, descartou essa chance. "Não houve atraso. Teria sido um erro médico operá-lo antes, foi o correto tentar lidar com isso sem cirurgia no início", comentou o médico, que rechaçou a possibilidade de o chileno ficar fora da competição, mesmo com a cirurgia ocorrendo tão perto de seu início.

A seleção chilena entrará em campo pela primeira vez na Copa do Mundo no dia 13 de junho, quando enfrenta a Austrália na Arena Pantanal. Além de australianos e chilenos, o Grupo B do torneio conta também com Espanha e Holanda.