Lesões podem tirar Rafinha e Ederson até dos Jogos do Rio

Além de cortado da seleção brasileira que vai disputar a Copa América Centenário, o meia Rafinha Alcântara corre risco de ficar da Olimpíada do Rio, em agosto. A revelação foi feita nesta terça-feira pelo médico Rodrigo Lasmar. Seu aproveitamento nos Jogos vai depender da recuperação, que será feita no clube do jogador, o Barcelona. O goleiro Ederson, do Benfica, vive a mesma situação.

O médico relembrou que Rafinha já se apresentou à seleção acusando dores e que mesmo com o tratamento realizado durante a semana não conseguiu evoluir. "Nós fizemos o trabalho previsto, regenerativo e depois uma ressonância que mostrou uma pequena lesão. Optamos por manter o atleta em tratamento, mas não teve melhora importante para o primeiro jogo (neste sábado contra o Equador) e por isso optou-se pela desconvocação", disse Lasmar.

Rafinha, agora, vai continuar se recuperando no Barcelona e a evolução da moléstia vai definir a sua participação na Olimpíada. "Já entramos em contato com o Barcelona para que possa seguir o tratamento e vai depender da evolução para que possa ser convocado".

Já o goleiro Ederson tem uma inflamação no púbis há algum tempo e na semana passada as dores se intensificaram, de acordo com Rodrigo Lasmar. "Da mesma maneira, ele foi desconvocado e enviamos o relatório para o Benfica, para que possa seguir tratamento".

O médico da seleção afirmou que é normal jogadores se queixaram de desconforto musculares em fim de temporada e que tanto Rafinha como Douglas Costa, que também foi cortado, já se apresentaram à seleção nessas condições. "Eles sentiram a dor depois do último jogo por seus times. E já tinham voo para se juntar à seleção. Isso é normal e por isso precisamos esperar 48, 72 horas para ver se a dor passa. Fazemos tratamento, mas não houve evolução".

Após o jogo do último domingo contra o Panamá, em Denver, o lateral-direito Fabinho e o meia Kaká também apresentaram desconforto muscular e, por isso, não treinaram em campo nesta terça. Fizeram apenas fisioterapia.