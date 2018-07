Médico da seleção vê lesão de Neymar com bons olhos para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - A apenas 55 dias do início da Copa do Mundo de 2014, o atacante Neymar causa preocupação entre os torcedores brasileiros. Porém, a lesão no quarto metatarso do pé esquerdo do jogador do Barcelona, sofrida na última quarta-feira, na final da Copa do Rei contra o Real Madrid, não preocupa a comissão técnica da CBF. Mesmo com a previsão de quatro semanas parado, o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, não acredita que isso irá atrapalhar a recuperação do atleta para o Mundial.

Runco falou mais sobre o caso em entrevista ao Jornal Nacional. "Em termos de Copa do Mundo não preocupa, com certeza essa é uma lesão que tirando o impacto, ele terá condições de entrar normalmente nos treinamentos visando a Copa do Mundo”, afirmou o médico, que havia recebido a confirmação da lesão, por meio do departamento médico do Barcelona.

Além de afastar qualquer princípio de preocupação, Runco também explicou que as quatro semanas em que Neymar ficará afastado dos gramados podem ser benéficas para a seleção brasileira. "Você não vai dizer que uma lesão é uma coisa boa, né? Mas aí ele ganha lastro para poder se dedicar mais a parte física. E evidentemente que para ele, ele deve chegar em uma situação um pouco mais confortável, menos desgastado do que se estivesse tendo ritmo de jogo", afirmou.

Neymar deve entrar em campo apenas duas vezes antes da abertura da Copa do Mundo, quando o Brasil encara a Croácia, no dia 12 de junho, na Arena Corinthians. A seleção enfrenta o Panamá, no dia 3 de junho, no estádio Serra Dourada, e a Sérvia, no dia 6, no Morumbi. Os amistosos marcam a reta final da preparação brasileira para o Mundial.