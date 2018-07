Médico diz que Pato está pronto para encarar o Barcelona

MILÃO - O médico do Milan, Jean Pierre Meersseman, afirmou neste sábado, 31, que Alexandre Pato poderá retornar ao time no confronto decisivo diante do Barcelona, na terça-feira, na partida da volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na Espanha.

Em entrevista ao canal italiano Sky Sport, o médico garantiu que o brasileiro já está recuperado da lesão muscular sofrida no início do mês. O atacante voltou neste sábado dos Estados Unidos, onde fez exames para descobrir as causas das seguidas lesões que tem atrapalhado sua carreira.

"Pato está bem, muito bem. Acredito que encontramos as respostas que procurávamos. Se pode jogar terça-feira? Está pronto, mais que pronto, com toda a certeza estará à disposição de [técnico Massimiliano] Allegri", afirmou Meersseman.

Se Pato ficar no banco de reservas na terça-feira, o Milan deverá começar jogando com Robinho e Ibrahimovic no ataque, como aconteceu no empate sem gols no jogo de ida, na Itália.