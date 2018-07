Médico do Botafogo diz que lesão de Seedorf não é grave O médico do Botafogo, Luís Fernando Medeiros, evitou fazer uma previsão para o retorno do meia Seedorf, que se machucou ao cobrar um escanteio durante a goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-GO, no último sábado. O médico, por enquanto, só descarta a participação do atleta do jogo contra o Palmeiras, no domingo, em Araraquara.