Aos 70 anos, médico do Brasil de Pelotas morre vítima da covid-19

José Raymundo, médico do Brasil de Pelotas, time da Série B do Campeonato Brasileiro, foi mais uma vítima do novo coronavírus nesta segunda-feira. Ele ficou internado por 85 dias antes de falecer. O enterro será apenas entre familiares.

O médico contraiu o novo coronavírus quando foi a um hospital de Bagé (RS) para a realização de duas cirurgias. Ele teve contato com um companheiro de trabalho que estava com covid-19. Ao saber do teste positivo do amigo, ficou de quarentena e, posteriormente, resolveu se internar. Durante a semana, estava lúcido, mas acabou não suportando à doença.

O Brasil de Pelotas, até esta segunda-feira, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Seu arquirrival, o Pelotas, por outro lado, declarou luto de três dias ao profissional que trabalhou mais de 10 anos no clube.

"O Esporte Clube Pelotas lamenta profundamente o falecimento do Dr. José Raymundo, que trabalhou no departamento médico do clube por mais de 10 anos. O clube declara que fará luto de 3 dias com a bandeira a meio mastro, e deseja força aos familiares neste momento de imensa dor", informou a nota oficial.