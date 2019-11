Médico do Cruzeiro descarta lesão de Thiago Neves e já prevê retorno de Dedé

O médico Sérgio Campolina anunciou boas notícias para a torcida do Cruzeiro nesta segunda-feira. O chefe do departamento médico do clube mineiro garantiu que o meia Thiago Neves está 100%, apesar das dores apontadas pelo jogador no sábado, e previu o retorno próximo do zagueiro Dedé, para as últimas rodadas do Brasileirão.

"O Thiago foi avaliado, e não apenas 'olhado'. Quando eu falo avaliado, é que foi feita toda a avaliação de rotina, da fisiologia, que é o CK e a tomografia. Foi feita a ultrassonografia, que eu faço aqui na Toca da Raposa, além da ressonância magnética. Ou seja, quatro etapas, além da avaliação clínica. Está normal", disse Campolina.

No sábado, após a derrota por 4 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, o meia disse que estava com dores na panturrilha e surpreendeu até o técnico Abel Braga. "Estou surpreso com esse comentário. Eu não sei disso. O Thiago tem sido o jogador que mais corre em nível de distância. Estou surpreso, porque esse detalhe é importante", dissera o treinador.

Nesta segunda, o departamento médico do Cruzeiro descartou qualquer lesão no jogador. "No intervalo do jogo, temos uma rotina de avaliação dos atletas, onde questionamos sobre como eles estão. Aí, o Thiago Neves relatou um desconforto na panturrilha esquerda. Essa informação foi dada pelo nosso médico, no campo, que era o Frederico Zatti. Ele comentou com o pessoal da comissão técnica, diretamente ligados ao Abel, que é o Leomir. Foi questionado ao atleta sobre como ele estava. Ele disse que estava bem e que queria continuar jogando, saindo aos 30 e poucos minutos por questão técnica", explicou Campolina.

O médico também comentou sobre a recuperação de Dedé. O zagueiro passou por cirurgia no joelho direito no fim de outubro e, segundo Campolina, já deve retomar os treinos na próxima semana. Assim, terá chances de voltar aos gramados a tempo de defender o Cruzeiro nos jogos contra Grêmio e Palmeiras, nas duas rodadas finais do Brasileirão.

"Ele deve ir para o campo, fazer o trabalho com a fisioterapia e a preparação física, juntos, porque, infelizmente, não temos tempo para uma tradição lenta, como é o tradicional. Ele está muito bem clinicamente e acho que ele vai estar à disposição para semana que vem, como foi dito inicialmente, quando ele foi submetido à cirurgia, que para os últimos jogos ele estaria com o grupo", afirmou Campolina.

Em situação difícil no campeonato, o Cruzeiro corre risco de rebaixamento, com apenas 36 pontos, faltando apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão.