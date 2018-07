Médico do Cruzeiro diz que Ezequiel tem pubalgia e confirma lateral fora do time

O departamento médico do Cruzeiro esclareceu, nesta sexta-feira, a condição clínica do lateral-direito Ezequiel. O jogador, que permaneceu cerca de dois meses fora do time por um desgaste muscular na região do quadril, agora faz tratamento para um quadro de pubalgia.

Walace Espada, médico do clube celeste, revelou em entrevista publicada no site oficial do Cruzeiro que o atleta deverá se submeter a um tratamento específico nos próximos dias para solucionar a lesão e ficará fora de alguns jogos do time. Na última quinta-feira, ele voltou a ser poupado de um treino, mas ainda não havia sido revelado o problema agora confirmado agora pelo médico cruzeirense.

"O Ezequiel está apresentando uma pubalgia. É uma lesão na região do púbis, na junção dos dois ossos do quadril. Desta forma, ele tem uma demanda para ser poupado de algumas atividades, entre elas alguns jogos. Vamos iniciar um tratamento com o atleta em paralelo com alguns treinos e demais atividades", disse o médico.

Walace Espada também apontou diferenças entre as duas contusões sofridas pelo lateral Ezequiel. "Esse quadro é totalmente diferente do anterior. São distintos. Agora, é um quadro agudo de uma lesão no púbis, com a recuperação dependendo da evolução do quadro. Discutiremos com a comissão técnica sobre os jogos em que ele poderá ser relacionado ou precisará ser poupado", finalizou o médico.

Natural de Treze de Maio, em Santa Catarina, Ezequiel, de 24 anos, iniciou a carreira no Criciúma, em 2012. Ele passou pelo Braga, de Portugal (2013), Oeste (2014) e retornou ao Criciúma (2015) antes de chegar ao Cruzeiro, na temporada passada.

Sem saber quando poderá voltar a contar com Ezequiel, o time cruzeirense voltará a campo neste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual hoje ocupa a 13ª posição, com 14 pontos.