Médico do Grêmio diz que Luan e Everton estarão à disposição contra o Flamengo

O torcedor do Grêmio recebeu boa notícias nesta quarta-feira. O diretor médico do clube, Saul Berdichevski, afirmou que os atacantes Everton e Luan não apresentam lesão e estarão à disposição para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Segundo Berdichevski, Everton estará plenamente recuperado do problema muscular na coxa direita que o impediu de jogar contra o Estudiantes, na Argentina. É provável que o atacante volte treinos até o próximo domingo. O time gaúcho precisa vencer o rubro-negro para avançar, já que o primeiro duelo terminou em 1 a 1.

Luan saiu machucado no segundo tempo da derrota para o Estudiantes por 2 a 1, pelas oitavas da Libertadores, e causou preocupação. No entanto, a pancada forte na região do quadril não passou de um susto. Segundo o médico gremista, o atacante não precisará passar por exames de imagem e deve estar à disposição para os próximos trabalhos.

"Agora de tarde falei com o Márcio Dornelles (médico do Grêmio). O Luan esteve no departamento médico, já estava assintomático (sem sintomas), e até quarta-feira terá condições. Foi só um trauma, nada muscular", disse Berdichevski em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quarta.

Após a derrota na Argentina, os jogadores titulares no confronto ganharam folga nesta quarta e se reapresentam na tarde de quinta-feira. Apenas os reservas fizeram um trabalho físico na academia. O técnico Renato Gaúcho deve novamente escalar apenas reservas para a partida em casa contra o Vitória, domingo, às 19 horas, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.