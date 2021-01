Médico do Grêmio revela uso de muletas por Geromel e explica que lesão é grave

Um dia após o Grêmio confirmar que Pedro Geromel sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante o Gre-Nal do último domingo, o médico Marcio Dornelles se manifestou para explicar detalhes da contusão e como se dará o tratamento do zagueiro. Ele destacou que o defensor já realiza fisioterapia e está com o local imobilizado, utilizando muletas.

O médico do Grêmio revelou que a ruptura em um dos ligamentos do tornozelo foi de alto grau. "Os exames de imagem evidenciaram uma lesão no ligamento deltoide, com ruptura de alto grau. No complexo lateral também, uma lesão no ligamento talofibular. Já iniciou sessões de fisioterapia. O tratamento vai ser primeiro com o imobilizador, sem apoio e com o uso de muletas", afirmou.

Na segunda-feira, o Grêmio explicou que a previsão de afastamento de Geromel é de seis a oito semanas, prazo repetido nesta terça por Dornelles. Com isso, ele deverá ficar fora da final da Copa do Brasil, mesmo que o Palmeiras seja campeão da Libertadores, o que provocaria o adiamento da final. Se isso ocorrer, os jogos decisivos entre Grêmio e Palmeiras serão em 28 de fevereiro e 7 de março. Caso contrário, as partidas serão disputadas em 11 e 17 de fevereiro.

Ainda assim, Dornelles destacou que a avaliação da condição de Geromel será diária. "A gente trabalha com seis a oito semanas, é uma lesão que precisa de acompanhamento. A avaliação é feita diariamente", disse.

Geromel se machucou aos 38 minutos do primeiro tempo na derrota, de virada, por 2 a 1, para o Internacional, no Beira-Rio, em duelo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro gremista se lesionou sozinho, após saltar em um lance de cabeça com Yuri Alberto e apoiar o pé no chão de mau jeito. O atleta tentou seguir no jogo, mas acabou substituído por Rodrigues. Ele fazia a sua volta ao time após ficar um mês afastado por causa de uma lesão na coxa esquerda.

Sem Geromel, Rodrigues deve compor a dupla de zaga do Grêmio com Kannemann no duelo com o Flamengo, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.