Médico do Uruguai diz que Giménez sentiu apenas incômodo, mas não garante retorno

O médico da seleção uruguaia, Alberto Pan, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira para esclarecer a situação do zagueiro José Giménez, que voltou a treinar após desfalcar a equipe na última partida da primeira fase da Copa do Mundo, contra a Rússia. De acordo com o integrante da comissão técnica, o jogador do Atlético de Madrid não teve nenhuma lesão grave, o que possibilitou o rápido retorno.

+ Uruguai confia na boa fase de Cavani e Suárez para superar Portugal nas oitavas

+ Com dores musculares, Guerreiro e Martins desfalcam Portugal em treino

"Ele (Giménez) sentiu um incômodo no primeiro minuto da primeira partida. Após o jogo, fizemos trabalhos de recuperação. Teve uma boa evolução e voltou a participar na segunda partida, em que teve outro incômodo. Os sintomas persistiram, elaboramos uma estratégia para abaixar a carga e elaborar estudos. Fizemos uma estratégia de trabalho que nos levou a hoje, quando trabalhou com boa tolerância", explicou.

Giménez voltou a trabalhar com os companheiros nesta quarta, mas ainda com carga reduzida. Alberto Pan revelou que o zagueiro só voltará a treinar normalmente na quinta e se mostrou otimista sobre a possibilidade de ele atuar diante de Portugal, no sábado, pelas oitavas de final.

"Hoje, trabalhou com boa intensidade, e amanhã, vai integrar o trabalho grupal. Parece que os dias foram meses, mas foram apenas três dias. Fez um trabalho diferenciado para recuperar a dor muscular, que não era tão grave. A partir da resposta (de amanhã), que esperamos que seja positiva, ficará nas mãos do treinador", comentou.

O médico ainda atacou alguns veículos da imprensa local, que garantiram que Giménez tinha uma lesão muscular importante, seria desfalque contra Portugal e poderia até ser cortado da delegação. "Lamentamos que às vezes recorram a fontes que não são oficiais. Nunca ocultamos informação. Somos muito respeitosos com o direito que o público tem de ter informação e ao direito dos jornalistas."

Caso a recuperação de Giménez não ocorra conforme o esperado e ele de fato desfalque o Uruguai, Coates se disse pronto para substitui-lo novamente, como fez diante da Rússia. Mas ele próprio garantiu torcer para a recuperação do companheiro, mesmo que isso signifique a perda da vaga na equipe.

"Toda a equipe se sacrifica. A gente viu na partida passada. É um pouco o que é este grupo, em que todos defendem. Giménez, como outros companheiros, é importantíssimo. Somos um grupo muito forte e muito lindo. Jogue quem jogar, vai estar preparado para a ocasião", apontou.