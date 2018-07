Médico do Vasco libera Fernando Prass e Alecsandro

Desta forma, o treinador só terá o desfalque de Fagner, suspenso. O lateral-direito deverá ser substituído por Allan, liberado pela seleção brasileira Sub-20 para esta rodada. Depois do jogo, o jovem jogador retornará para o grupo brasileiro, em preparação para o Mundial da Colômbia, no final do mês.

"Pelo fato de o Allan já estar acostumado a jogar com esse time, já ter trabalhado bem aqui e ter tido uma boa sequência de jogos recentemente, não vejo problema em colocá-lo na partida", declarou Ricardo Gomes.

O Vasco entrará em campo neste sábado escalado com Fernando Prass; Allan, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Juninho Pernambucano, Felipe e Bernardo; Eder Luis e Alecsandro.