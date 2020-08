Médico e ex-presidente do Brusque morre vítima do novo coronavírus

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 13 de agosto, o dr. André Karnikowski, 54 anos, ex-presidente e diretor do departamento médico do Brusque Futebol Clube, equipe de Santa Catarina que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro – sua morte foi provocada por complicações decorrente da covid-19, o novo coronavírus.

Karnikowski estava internado desde o dia 22 de julho no Hospital e Maternidade Imigrantes, em Brusque, após apresentar sintomas da doença e logo depois de seu teste para o novo coronavírus apresentar resultado positivo. Nos primeiros dias de tratamento, seu quadro teve uma piora acentuada e o ex-presidente do time catarinense precisou ser entubado por apresentar sérias complicações na respiração.

O médico tinha se afastado do dia a dia da equipe após os testes aplicados nos atletas, comissão técnica e funcionários do clube antes do jogo contra o Joinville, na volta das quartas de final do campeonato catarinense, que seria disputado no dia 12 de julho, mas foi adiado – a partida só foi disputada no dia 30 de julho, e terminou com a vitória do Brusque por 2 a 1.

Depois de passar pelo Juventus de Jaraguá do Sul nas semifinais, o Brusque disputará o título estadual com a Chapecoense em duas partidas. A primeira será no dia 10 de setembro na Arena Condá, em Chapecó, e a finalíssima será no dia 13 de setembro no estádio Augusto Bauer, em Brusque. A equipe chegou à decisão apenas pela segunda vez na história – a outra ocorreu em 1992, quando sagrou-se campeão ao vencer o Avaí na decisão.

Confira a nota publicada pelo Brusque em suas redes sociais

Hoje é um dia que vai ficar marcado na história do clube, não pelas vitórias e conquistas, mas pela perda de um amigo, diretor, ex-Presidente Dr. André Karnikowski, que sempre foi um dedicado e apaixonado pelo Brusque FC.

O sentimento da diretoria é de muita tristeza e consternação, até difícil aceitação, mas precisamos ter a certeza que a vida nos causa esses momentos de dor profunda, em contrapartida nos faz acreditar em um Deus todo poderoso, capaz de nos confortar e acreditar que o Dr. André cumpriu com o seu dever de amigo, pai e profissional com muita dedicação, paixão e amor.

Dr. André podes ter a certeza que teus amigos, diretores, comissão técnica, atletas, e funcionários e torcida, continuarão levando o teu nome em todas as vitórias e conquistas do nosso querido Bruscão.

Foram 23 anos dedicados ao Brusque FC, conhecido pelas sua alegria e profissionalismo. Só nos cabe pedir a Deus, que ilumine, proteja e conforte sua família. A torcida quadricolor jamais te esquecerá!

Presidente Danilo Rezini e Diretoria

Brusque Futebol Clube