Médico promete que Dagoberto logo poderá voltar ao time

"O Dagoberto teve um trauma nos arcos costais do lado direito, uma lesão que é bastante dolorosa e incorre em limitação de movimentos. Ele vem fazendo tratamento desde então, está realizando as atividades de reabilitação física e em breve estará disponível para a comissão técnica", explicou Espada.

A contusão de Dagoberto foi sofrida durante a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, dia 25 de maio, em Caxias do Sul (RS), pelo Brasileirão. O atleta esteve no início do treino técnico realizado na tarde de sexta-feira e, neste sábado pela manhã, participou normalmente das atividades em campo.

Sem Dagoberto, o técnico Marcelo Oliveira confirmou a equipe para o jogo deste domingo com: Rafael; Ceará, Manoel, Alex e Samudio; Willian Farias, Tinga, Marlone e Júlio Baptista; Willian e Marquinhos.