Médicos do Barcelona visitam Neymar, que volta à Espanha em agosto

Em recuperação de uma fratura na terceira vértebra após uma entrada de Zuñiga na partida das quartas de final da Copa do Mundo, Neymar recebeu a visita de médicos do Barcelona em sua casa no Guarujá para que os especialistas o examinassem pessoalmente e analisassem o grau da lesão.

Após conversarem com o jogador e os médicos brasileiros, ficou acordado que Neymar volta para Barcelona no dia 5 de agosto e concluirá seu tratamento sob supervisão do clube. O atleta segue em repouso desde a última sexta-feira, quando deixou o Castelão direto para o hospital após a joelhada de Zuñiga atingir suas costas e decretar o fim da Copa para o camisa 10.

"Os médicos da CBF e do Barcelona estão de acordo com o tipo de tratamento a que o jogador se submeterá durante seu processo de recuperação", diz o comunicado no site do Barcelona.

Com prazo de recuperação de até seis semanas, Neymar deve perder o início do Campeonato Espanhol, que terá sua rodada inaugural no dia 24 de agosto. O brasileiro é, ao lado de Messi, uma das pedras fundamentais para a reformulação da equipe, que terminou a última temporada sem títulos de expressão e ainda viu o Real Madrid faturar o título da Copa dos Campeões.

Chegou-se a se especular um tratamento "alternativo" à base de infiltrações para que Neymar conseguisse jogar uma eventual decisão, hipótese prontamente rechaçada pelo jogador em comunicado no seu site.