Médicos do Santos descartam cirurgia em Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira continua fazendo tratamento para se recuperar de uma inflamação no joelho direito e ainda não tem data para retorno ao Santos. Mas nesta segunda-feira o atacante recebeu uma boa notícia: a hipótese de cirurgia está descartada, segundo o departamento médico do clube.

"O atleta apresentou uma melhora substancial do quadro inflamatório no joelho e está dentro da programação inicial do Departamento Médico", disse o disse o coordenador do Departamento de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib.

"Nos próximos dias, ele deve evoluir para novas atividades físicas indoor (trabalhos físicos e funcionais dentro de área do Cepraf, controlada por preparadores físicos)."

Por causa da lesão, Ricardo Oliveira acabou cortado da lista do técnico Dunga para defender a seleção brasileira na Copa América Centenário. O atacante de 36 anos disputou seu último jogo no dia 8 de maio, na final do Paulistão contra o Audax. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro, garantindo o bicampeonato ao Santos.