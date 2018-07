Médicos liberam e Kleina terá volta de quatro jogadores para armar a Ponte

A reapresentação do elenco ponte-pretano após a vitória sobre o Sport, por 4 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu apenas nesta quarta-feira cedo. Além da despedida de Clayson - negociado com o Corinthians -, o dia teve as voltas de quatro jogadores ao treinamento.

Desfalques na estreia, o lateral-esquerdo Artur, o zagueiro Reynaldo, o volante Fernando Bob e o meia Renato Cajá foram liberados pelo departamento médico. Mas a presença deles no jogo do próximo domingo, contra o Botafogo, no Engenhão, pela segunda rodada, dependerá do técnico Gilson Kleina.

Além das voltas desses jogadores, a reapresentação também teve as presenças dos zagueiros Rodrigo e Luan Peres e do atacante Emerson Sheik - últimas contratações da Ponte - em campo. Desses, apenas Luan Peres ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O técnico Gilson Kleina vai começar a definir o time titular para o próximo domingo nesta quinta-feira, quando comanda uma atividade com os portões fechados para a imprensa.