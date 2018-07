Médicos vão definir escalação de Seedorf, diz Oswaldo

RIO - O meia Seedorf pode desfalcar o Botafogo na partida desta quinta-feira, contra o Atlético-MG, no Maracanã. O jogador holandês está desgastado pela rotina de jogos e o técnico Oswaldo de Oliveira só irá definir o aproveitamento do veterano na partida da Copa do Brasil após avaliação dos departamento médico alvinegro.

"Ainda não está confirmado. Tive um encontro com os médicos, ele está sendo tratado. Só vou ter resposta final amanhã (quinta). Espero que corra tudo bem e possa participar do jogo", explicou Oswaldo de Oliveira, nesta quarta-feira. Caso o holandês não jogue, Alex será titular, porque Elias, o substituto direto, já jogou pelo Resende na Copa do Brasil.

O treinador garantiu que mesmo com o Botafogo na liderança do Brasileiro, ele não abre mão de usar o que tiver de melhor para buscar o título também da Copa do Brasil. "No início do ano, disse que meu sonho era ser campeão brasileiro, sem descartar a possibilidade de vaga na Libertadores. Temos gás, resistência, energia e motivação para jogar com a mesma intensidade nas duas frentes. Vamos a seu tempo nas duas direções", garantiu Oswaldo.

Ele aponta que um bom resultado contra o time campeão da Libertadores pode ajudar a equipe botafoguense a ganhar ainda mais moral na briga pelo título brasileiro. "Pode nos dar muito mais confiança. O Atlético é uma equipe que muito dificilmente é batida. Vejo o Atlético equilibrado, com sua força possível. Passar de fase nos encheria de confiança", observa ele.