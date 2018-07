Medíocre, Palmeiras perde para o Coritiba e afunda na tabela

Mais uma vez o elenco do Palmeiras mostrou que é incapaz de dar o mínimo de sossego ao seu torcedor no ano do centenário do clube. Ontem, os jogadores mostraram todo o fracasso do planejamento para essa temporada e perderam para o Coritiba por 2 a 0, um dos concorrentes diretos na luta contra o terceiro rebaixamento, cada vez mais iminente. Esse é o time que na pré-temporada "empolgou" o presidente Paulo Nobre – no sábado, ele tentará a reeleição contra seu adversário, o opositor Wlademir Pescarmona.

Com uma atuação medíocre e que não compete ao tamanho do clube, os comandados de Dorival Júnior só não estão na zona de rebaixamento graças aos rivais na luta contra a degola.

Antes da bola rolar, uma boa notícia para o Palmeiras (a única do dia). A derrota do Vitória para o Figueirense fez com que, independente do resultado em Curitiba, o Alviverde não entraria na zona de degola nessa rodada. Como não faz a sua parte, o jeito é comemorar que os rivais também não façam.

A preguiça e confusão tática demonstrada em campo assustou. A sorte é que o Coritiba também era um catado, que viveu de lampejos de Alex e de cruzamentos para a área. Por isso, como já era de se esperar, a partida esteve longe de ser espetáculo, mas o Coritiba pelo menos lutou e honrou a camisa.

O primeiro tempo foi feio. A surpresa da presença de Valdivia em campo não surtiu o efeito esperado – o chileno não estava em condições de atuar. Ele chegou a dar alguns bons passes, mas rapidamente Hélder colocou nele e o neutralizou.

A decisão de Dorival em colocar o chileno em campo pode parecer errada, mas foi uma medida de desespero. Valdivia sem estar em totais condições ainda é melhor do que qualquer outro meia inteiro da equipe.

No intervalo, Valdivia não suportou as dores e foi substituído por Diogo. O que Dorival não esperava é que o Coritiba voltasse do vestiário com muito mais fome de vencer. E foi para cima com tudo. Até que aos 9, Zé Love aproveitou desviou de cruzamento para a área de Alex, cortou para o meio e encheu o pé para abrir o placar.

Com o placar adverso, não restou outra alternativa ao Palmeiras do que se abrir. Cristaldo entrou no lugar de Washington, com a missão de ao menos tentar incomodar o Coritiba.

Mas a ruindade do elenco não deu espaço para uma reviravolta. O Coritiba matou o jogo aos 25. Alex recebeu lançamento, saiu na cara do gol e pareceu ter pena do time que um dia defendeu com tanta honra – ele apenas rolou para Joel ampliar o marcador. Nem assim o Palmeiras reagiu. Quem sabe no próximo sábado?

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 2 X 0 PALMEIRAS

CORITIBA - Vanderlei; Luccas Claro, Leandro Almeida e Welinton (Bonfim); Norberto, Helder, Robinho (Sérgio Manoel), Alex e Carlinhos; Zé Eduardo (Dudu) e Joel. Técnico: Marquinhos Santos.

PALMEIRAS - Fernando Prass; João Pedro, Lúcio, Nathan e Juninho (Allione); Washington (Cristaldo), Renato, Victor Luís, Wesley e Valdivia (Diogo); Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Zé Eduardo, aos nove, e Joel, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÃO AMARELO - Zé Eduardo, Welinton e Carlinhos (Coritiba); Renato, Allione, Juninho e Nathan (Palmeiras).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).