Medvedev garante a Blatter que Rússia organizará Copa do mais alto nível

O presidente russo falou por telefone com Blatter para agradecer a ele e aos demais membros do Comitê Executivo da Fifa pela escolha da Rússia como sede do Mundial de 2018.

"Medvedev ressaltou que os torcedores não ficarão decepcionados. A Rússia realizará o campeonato do mais alto nível e esta será uma brilhante expressão da nova filosofia da Fifa de desenvolver o futebol em todo o planeta", assinala a nota de imprensa da Presidência russa.

Por sua vez, acrescenta o comunicado, Blatter confirmou que "a escolha da Rússia atende completamente com a política da Fifa".

Blatter destacou que a Fifa "vê com confiança a futura interação com a parte russa para os preparativos do Mundial" e transmitiu suas felicitações a todo o povo da Rússia.