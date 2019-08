Meia alemão Gundogan renova com o Manchester City por mais quatro temporadas

Um dos destaques do time e um dos pilares do esquema tática do técnico espanhol Pep Guardiola, o meia alemão Ilkay Gundogan ficará por muito mais tempo no Manchester City. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou a renovação de contrato do jogador por mais quatro temporadas. O compromisso que iria até junho do ano que vem foi estendido até 2023.

Gundogan, de 28 anos, chegou ao Manchester City em 2016, contratado junto ao Borussia Dortmund e foi a primeira contratação de Guardiola após tornar-se técnico do time que é o atual bicampeão do Campeonato Inglês e vencedor das últimas edições da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. O jogador já fez 114 jogos e marcou 17 gols.

"Estou muito feliz por ter assinado o novo contrato. Eu aproveitei ao máximo os últimos três anos aqui no City e todos no clube me ajudaram a me sentir em casa desde o meu primeiro dia. Acho que eu joguei bem nas últimas temporadas e estou aproveitando muito o sucesso da equipe. É um prazer fazer parte do clube e eu estou muito empolgado pelo que se pode alcançar nas próximas temporadas", disse o meia em declarações publicadas no site oficial do Manchester City.

Diretor de futebol do clube, o espanhol Txiki Begiristain destacou a importância de Gundogan para o City. "O novo contrato do Ilkay é mais do que uma boa notícia para o clube. Ele mostrou o quão importante é para a equipe, participando ativamente de tudo o que conquistamos. Estamos felizes por ele ter se comprometido por longa data com o Manchester City", comentou.