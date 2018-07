Meia Alex Song deixa concentração do Barça por motivos familiares

O meia Alex Song desfalcou o Barcelona logo no primeiro dia de treinos em Birmingham, onde o time espanhol faz sua pré-temporada, na Inglaterra. O jogador camaronês deixou o grupo nesta segunda-feira por "motivos familiares", de acordo com a direção do clube catalão.

Sem dar detalhes sobre os problemas do meia, o Barcelona informou apenas que Song precisou deixar a delegação assim que os jogadores desembarcaram em solo inglês. Ele pegou um voo de volta logo após a chegada. O clube não revelou quando Song se reunirá ao grupo.

Song voltara a treinar com os demais jogadores na quinta-feira depois de ganhar folga extra por ter disputado a Copa do Mundo, no Brasil. Ele iniciou os trabalhos no clube juntos dos companheiros da seleção da Espanha, que também foram eliminados na fase de grupos do Mundial: Iniesta, Pedro, Busquets, Xavi, Jordi Alba e Piqué, além de Rakitic, da Croácia.

Neymar, Daniel Alves, Lionel Messi e Javier Mascherano vão se juntar ao grupo nos próximos dias. Eles ganharam mais dias de folga porque as seleções do Brasil e Argentina disputaram sete jogos na Copa. O brasileiro Adriano está afastado por problemas cardíacos e não tem prazo certo para o retorno.