Meia Alison celebra primeiro gol como profissional no Santos

A noite de quinta-feira foi especial para Alison. Escalado como titular do Santos pelo técnico Oswaldo de Oliveira, ele ajudou na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no clássico na Vila Belmiro, e ainda marcou seu primeiro gol como jogador profissional - em 42 jogos disputados. Por isso, o dia seguinte foi de festa para o garoto de 21 anos.

Alison marcou o gol aos 23 minutos do segundo tempo, fazendo o segundo do Santos no clássico - o primeiro foi do zagueiro Bruno Uvini -, após receber um passe de Gabriel dentro da área e tocar na saída do goleiro Fábio. "Estou muito feliz, foi um dia importante para mim, para minha carreira", contou o volante, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

"Não é minha função, a minha é de marcar, evitar os gols da equipe adversária. Acabou sobrando para mim, e eu pude fazer o gol", disse Alison, que, sem esconder a alegria pelo feito inédito na carreira, também confessou ter assistido ao vídeo do gol "várias vezes".

Apesar do gol marcado, ele garantiu que vai continuar jogando da mesma forma, dando prioridade à marcação no meio-de-campo santista. "Minha função é proteção de zaga. De vez em quando, eu chego. Vou continuar da mesma forma, fazendo o que o Oswaldo de Oliveira pede, não vou mudar minha forma de jogar. Vou continuar fazendo minha função, marcar e evitar gols", prometeu o garoto revelado nas categorias de base do Santos.