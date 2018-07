Meia Almir minimiza cobranças no Flamengo: 'Venho preparado'

"Recebi várias propostas, mas a do Flamengo foi a primeira que chegou para valer. Não pensei duas vezes", disse o jogador, durante sua apresentação no Ninho do Urubu. "Quando surgiu a proposta eu pensei: ''Caramba, meu trabalho foi bem feito''. É uma sensação de alívio, gratidão."

Destaque do Bangu na Taça Guanabara - o time encerrou na oitava colocação -, Almir sabe que a pressão aumentará muito no Flamengo. Ele considera que o jeito é não pensar muito. "Não posso chegar muito preocupado com a cobrança, pode atrapalhar. Vou tentar fazer meu trabalho bem feito e buscar espaço", destacou. "Vai depender do meu desempenho. Venho preparado. Já vivi várias situações, joguei em grandes equipes e sei da cobrança."