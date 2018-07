Meia argentino Allione acerta com o Palmeiras por cinco anos

O meia argentino Agustín Allione, ex-jogador do Vélez Sarsfield, assinou nesta quinta-feira um contrato de cinco anos com o Palmeiras e já está pronto para fazer sua estreia pelo clube. Depois de Tobio e Mouche, Allione é o terceiro reforço argentino a integrar o elenco palmeirense, quinto se contar o técnico Ricardo Gareca e o preparador físico Néstor Bonillo.

Contente com o negócio, Allione já rasgou elogios ao novo clube. "O Palmeiras é o time que tem mais títulos nacionais, é muito grande. Estou muito feliz por chegar a um acordo com o Palmeiras, e espero retribuir o carinho da torcida dentro de campo. Recebi muitas mensagens de apoio e entrarei em campo com muita gana e disposição", declarou o recém-contratado em entrevista ao site do Palmeiras.

Mesmo com apenas 19 anos de idade, Allione já tem conquistas importantes em sua carreira como jogador profissional. O meia venceu um Torneio Apertura do Campeonato Argentino (2012), um Campeonato Argentino (2012/13) e uma Supercopa Argentina (2013), todos sob o comando de Gareca.

"Pretendo conquistar muitos títulos aqui, assim como fiz no Vélez. O Ricardo (Gareca) é um ótimo treinador e tem tudo para fazer um ótimo trabalho no Palmeiras. Trabalharei forte para honrar a camisa do clube e ganhar um título neste ano tão importante", prometeu o atleta.