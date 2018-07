Meia argentino espera torcida japonesa dividida entre River Plate e Barcelona

"Em agosto, jogamos a Copa Suruga em Osaka e pudemos ver muitos torcedores japoneses cantando as músicas do River. Foi muito louco, então já se podia imaginar como seria no Mundial de Clubes", comentou o meia Leonel Vangioni.

Empolgado com a classificação do time ao Mundial, 19 anos após a derrota para a Juventus no jogo que definiu o campeão do mundo na decisão da então chamada Copa Intercontinental, Vangioni acredita que a participação da torcida será fundamental para o sucesso da equipe argentina.

"Após a Libertadores, você esbarrava nas pessoas e todos diziam: ''Vejo você no Japão''. O apoio que teremos será incrível e nos dará muita força, como nos jogos da Libertadores contra times do Brasil e do Paraguai", acrescentou. "A paixão e êxtase dos torcedores do River nos ajudou demais em todos os títulos conquistados nos últimos anos."

De acordo com a Fifa, cerca de 15 mil torcedores do River Plate devem chegar ao Japão até a estreia do time no Mundial. A primeira partida do time argentino será em Osaka contra Mazembe (Congo) ou Sanfrecce Hiroshima (Japão), que se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo.

No outro lado da chave da competição, América do México e Guangzhou Evergrande, time chinês comandado por Luiz Felipe Scolari, se enfrentam às 5 horas (de Brasília) também deste domingo em busca de uma vaga na semifinal contra o Barcelona.