Meia argentino Montillo exalta o retorno de 'Neymar artilheiro' no Santos

SANTOS - Neymar trocou outra vez de função e a fase de artilheiro está de volta. Os quatro gols que marcou contra o União Barbarense, sábado, em Santa Bárbara d'Oeste, serviram para confirmar que o lugar do atacante é mais perto da área, de preferência centralizado, com a ajuda de dois jogadores de lado, para explorar a velocidade, a facilidade que tem para driblar e a qualidade nas finalizações.

"Neymar tem qualidade para jogar em qualquer posição no campo, mas perto da área é muito importante porque sabe muito bem fazer gol. E para ganhar precisamos de gol. Mas, cabe ao treinador a tarefa de ver onde ele rende mais", disse Montillo, nesta segunda-feira, ao analisar a evolução do time às vésperas das fases decisivas do Campeonato Paulista.

No começo da temporada, Muricy Ramalho convenceu Neymar de que ele poderia ser mais útil voltando um pouco para atrair a marcação, abrindo espaços para os companheiros mais adiantados. A preocupação do treinador era melhorar a participação do atacante no jogo coletivo e sua criatividade nos lançamentos. Embora tenha dado assistências aos companheiros, o futebol do atacante passou a ser menos vistoso e decisivo e o Santos se tornou menos perigoso no ataque.

Independentemente da forma de atuar, Neymar segue se destacando com a camisa do time paulista e sua saída do clube parece uma realidade cada vez mais próxima. O meia Montillo não escondeu que a permanência do jogador seria essencial para o Santos, mas disse que não se pode ser "egoísta" em um momento como esse.

"A gente não pode ficar pensando nisso. Também não podemos ser egoístas. Ele tem que ver o que ele é melhor para ele e para sua família. Não estou falando com ele que vá sair, mas claro que não podemos ser egoístas, porque ele é nosso melhor jogador e o melhor do Brasil. Tem muito a dar para a gente e estou me dando melhor com ele", comentou.