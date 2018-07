Meia-atacante Luciano deixa o Avaí e acerta ida para o Corinthians

SÃO PAULO - O meia-atacante Luciano, que estava no Avaí, deve ser anunciado como mais um reforço do Corinthians para o início desta temporada. Segundo o clube, ele já foi ao CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira e realizou alguns exames médicos, mas ainda não assinou contrato - por isso, ainda não houve a confirmação oficial da contratação.

Luciano, que vinha sendo observado pelos dirigentes o Corinthians, tem apenas 20 anos e assinou a rescisão contratual com o clube catarinense na última terça-feira. No site do Avaí, uma nota oficial afirmou que o jogador teve seus direitos econômicos vendidos a um grupo de empresários e que ele irá atuar numa equipe do "Estado de São Paulo".

A contratação de Luciano se encaixa na nova política corintiana de contratar jogadores jovens e de baixo custo em vez de acertar "medalhões" pagando altos salários. O jovem meia-atacante vai assinar contrato de três anos com o clube.

Ainda nesta quinta-feira, o Corinthians corre para acertar a documentação do meia Jadson, envolvido na transferência do atacante Alexandre Pato com o São Paulo. A ideia da diretoria corintiana é liberar o reforço para jogar o clássico de domingo contra o Palmeiras.