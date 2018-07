Meia-atacante Serginho, ex-Oeste, reforça o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras surpreendeu ao anunciar mais um reforço para a temporada 2013 nesta quarta-feira. O novo jogador alviverde é o meia-atacante Serginho, 22 anos, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Oeste de Itápolis. O jogador assinou contrato de empréstimo até o fim do estadual do ano que vem, com opção de compra por parte da diretoria palmeirense.

Serginho foi formado nas categorias de base do Santos, mas só fez uma partida pelo profissional daquele clube, em 2010. Depois, passou pelo Red Bull-SP antes de chegar ao Oeste, em 2011. O jogador costuma dar sorte por onde passa. Venceu a A-3 do Paulistão (2010), o Troféu Campeão do Interior (2011), acesso à Série C do Brasileiro (2011) e o título da Série C (2012).

"Fechei hoje (quarta-feira) com o Palmeiras e quero o quanto antes compor o grupo e estar bem. Vou trabalhar muito para ajudar a colocar o clube onde ele merece, que é a primeira divisão", disse o jogador. Ele já foi aprovado nos exames médicos e fará seu primeiro treino com a equipe ainda nesta quarta, no campo sintético do Nacional, às 16h.

"Fiquei oito anos na base do Santos, saí, fui para o Oeste e agora estou tendo mais uma chance de jogar em um time grande. Muito feliz por chegar ao Palmeiras, saber que estou tendo mais uma oportunidade. Venho para ajudar", comemorou. No ano passado o clube alviverde contratou dois jogadores junto ao Oeste: o meia-atacante Mazinho e o lateral-esquerdo Fernandinho. Este último segue no elenco.