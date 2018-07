Meia Augusto Fernández se recupera e treina com a seleção da Argentina

BUENOS AIRES - A seleção da Argentina fez, na manhã desta quinta-feira, o único treino do dia para a Copa do Mundo no centro de treinamento da AFA (Associação de Futebol da Argentina), em Ezeiza. Na atividade, o técnico Alejandro Sabella não reeditou a equipe que havia trabalho na quarta, no primeiro coletivo desde que o grupo se reuniu.

Nesta quinta, o treinador optou por fazer trabalhos táticos e técnicos sem montar o time com 11 jogadores. Assim, Sabella separou atacantes e defensores para atividades comandadas por ele. Depois do almoço, o elenco foi liberado para a primeira tarde livre.

O meia Augusto Fernández, do Celta, treinou pela primeira vez com seus companheiros, mostrando que está recuperado um entorse no joelho. Havia expectativa de que ele aparecesse no primeiro corte, mas Sabella o manteve na lista de 26 que treinam em Ezeiza. Agora, precisa correr contra o tempo para continuar no grupo final, que tem que ser definido, obrigatoriamente, até segunda-feira que vem.

A entrevista coletiva do dia em Ezeiza foi de Maxi Rodríguez, que falou da importância de Lionel Messi para o grupo. "Nossa cara é o Leo (Messi), por tudo que ele representa, mas todos temos a obrigação de ganhar as partidas. Não temos que depositar a responsabilidade nele. Temos que dar o máximo. As partidas se ganham nos detalhes e temos que fazer o nosso melhor", comentou o jogador do Newell's Old Boys.