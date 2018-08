Meia bósnio Pjanic estende contrato com a Juventus até 2023

O meio-campista bósnio Miralem Pjanic estendeu seu vínculo com a Juventus. Nesta terça-feira, o jogador de 28 anos, que já tinha acerto até 2021, agora assinou contrato até 2023 com o clube de Turim. "O clube anuncia que o jogador bósnio prolongou seu contrato com o qual se vincula à Juventus até 2023", anunciou o clube italiano.

Pjanic chegou ao clube em 2016 e, no fim de semana, iniciou sua terceira temporada consecutiva com a camisa da equipe italiana. Nos últimos anos, o bósnio vem se tornando peça-chave no meio-campo da equipe e participou de dois dos sete títulos consecutivos do time no Italiano. Também faturou duas Copas da Itália.

Pjanic iniciou sua carreira no Schifflange 95, de Luxemburgo, mas só se desenvolveu no futebol francês, com as camisas do Metz e do Lyon. Em 2011, passou a defender a Roma, quando começou a se destacar internacionalmente. A ponto de chamar a atenção da Juventus, que o contratou cinco anos depois por 32 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões, no câmbio atual).

Ao todo, o jogador da Bósnia acumula 92 partidas com a camisa da Juventus, com 15 gols marcados.