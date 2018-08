Meia brasileiro e Falcao marcam em vitória do Monaco em estreia no Francês

O Monaco estreou na atual edição do Campeonato Francês com vitória por 3 a 1 sobre o Nantes, neste sábado, fora de casa. O brasileiro naturalizado português Rony Lopes abriu o placar e os atacantes Stevan Jovetic e Radamel Falcao ampliaram a vantagem para o time monegasco.

Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Lopes aproveitou cruzamento e marcou de cabeça para o Monaco, aos 24 minutos e, mais tarde, aos 35, Jovetic recebeu assistência de Falcao e ampliou o placar. Aos 38 foi a vez de o colombiano receber um presente, do francês Samuel Grandsir, e fazer o terceiro. O Nantes diminuiu aos 47, com Emiliano Sala.

Vice-campeão da última edição do Campeonato Francês e vencedor na temporada anterior, o Monaco terá a missão de desafiar o Paris Saint-Germain mais uma vez. No primeiro encontro entre os times nesta temporada europeia, o PSG venceu por 4 a 0, em duelo pela Supercopa da França, disputado em Shenzhen, na China, no último sábado.

A primeira partida do Campeonato Francês foi realizada na sexta-feira, quando o Olympique de Marselha, em casa, goleou o Toulouse por 4 a 0. Já o PSG entra em campo apenas neste domingo, contra o Caen, no Parque dos Príncipes, em Paris.

O próximo compromisso do Monaco pelo torneio vai ser no próximo sábado, contra o Lille, no estádio Louis II, em Monte Carlo. Já o Nantes vai visitar o Dijon, em partida também no próximo sábado.