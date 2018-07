Meia Bruno César sofre lesão na coxa direita e desfalca o Palmeiras

SÃO PAULO - A esperança do técnico Gilson Kleina, do Palmeiras, em contar com força máxima para a partida contra o Fluminense, sábado, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi por água abaixo. Nesta quarta-feira, o meia Bruno César recebeu o resultado de um exame em que se constatou uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Portanto, ele não poderá jogar.

Os médicos do Palmeiras não realizaram uma previsão de retorno para o meia, mas geralmente o prazo para esse tipo de contusão é de duas a quatro semanas de afastamento. Sem o jogador, Kleina terá de utilizar uma nova formação diante do rival do Rio, podendo escalar mais um volante no time. Existe ainda a possibilidade de o treinador manter Marquinhos Gabriel e deslocar Leandro para o ataque, ao lado de Alan Kardec.

Além de Bruno César, outro jogador que sofre com problemas físicos nese começo de Brasileirão é o goleiro Fernando Prass. Ele sentiu dores no tornozelo direito na partida contra o Ituano, ainda pelo Campeonato Paulista, e desde então tem reclamado de dores na região. Nesta quarta-feira, Prass voltou a reclamar das dores e virou dúvida para a partida. Seu reserva imediato é Bruno.

Palmeiras e Fluminense ganharam a partida de estreia do Campeonato Brasileiro. O time das Laranjeiras bateu o Figueirense, enquanto o Palmeiras, com muito custo, tomou três pontos do Criciúma, fora de casa.