Meia Bruno César volta a treinar com bola no Palmeiras

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, na noite anterior, em Presidente Prudente, com boas notícias. O meia Bruno César, fora da equipe desde o dia 20 de abril, treinou com bola e se mostrou recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

O jogador se machucou no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras venceu o Criciúma por 2 a 1. Apesar da recuperação, as chances do meia ser aproveitado na partida contra o Grêmio, domingo, em Caxias do Sul, é muito pequena. A ideia é que ele se retorne ao time após a Copa do Mundo.

A partida contra o Grêmio será a última do técnico interino Alberto Valentim no comando do Palmeiras. Depois da Copa, o argentino Ricardo Gareca assume o cargo.

Para a despedida, Alberto Valentim pode ter muitos desfalques. Além de Bruno César, o goleiro Fernando Prass e o meia Mendieta estão machucados. Valdivia, Eguren e Leandro estão servindo as seleções chilena, uruguaia e brasileira Sub-21, respectivamente, e o volante Wesley foi expulso contra o Botafogo.