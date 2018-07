Meia Bruno Dybal, do Palmeiras, acerta com o Figueirense Na beira da zona de rebaixamento, o Figueirense segue se reforçando para a sequência do Brasileirão. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou a contratação do meia Bruno Dybal, de 21 anos. O jovem jogador foi formado na base do Palmeiras e estava jogando no futebol japonês.