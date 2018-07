Meia Bruno Nazário faz exames e assina com o Cruzeiro por 18 meses

O Cruzeiro tem mais um reforço para a temporada 2016. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube mineiro oficializou a contratação do meia Bruno Nazário, que pertence ao Hoffenheim, do futebol alemão, e foi cedido por empréstimo de 18 meses.

Bruno Nazário, de 20 anos, esteve nesta segunda-feira no CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa II, onde realizou os exames necessários, com o médico Sérgio Freire Filho, para a assinatura do seu contrato. E o jovem jogador se declarou empolgado com a chance de defender o clube mineiro.

"Uma emoção de poder estar em Clube grande como este. Sou um garoto de 20 anos com muito pela frente e estou muito feliz de chegar ao Cruzeiro. Estou impressionado com a estrutura e beleza do local. Sempre sonhei em vestir essa camisa do Cruzeiro, estava falando isso para a minha mãe ontem. Não estou nem acreditando, mas agora vamos para a realidade", disse, ao site oficial do Cruzeiro.

O reforço pertence ao Hoffenheim, mas estava cedido por empréstimo ao Lechia Gdansk, da Polônia. Formado nas divisões de base do Figueirense, o meia teve uma rápida passagem pelo futebol mineiro em 2013, quando defendeu o América Mineiro. Pouco conhecido, ele explicou as suas características e destacou que prefere jogar mais centralizado, mas também pode atuar pelas pontas.

"Aprendi com minha experiência internacional que o jogador precisa trabalhar muito dentro de campo para poder servir ao Clube da melhor maneira e isso vai acontecer aqui no Cruzeiro. Independente da posição que for escalado, do meio para frente, gosto de partir para cima do adversário e costumo levar vantagem no um contra um", afirmou.

Na temporada 2016, o Cruzeiro será dirigido pelo ex-jogador Deivid. E o time também já acertou as contratações dos atacantes Rafael Silva (ex-Vasco) e Douglas Coutinho (Atlético Paranaense) e do meia argentino Sanchez Miño (ex-Estudiantes).