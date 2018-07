Meia Carlos Alberto dá susto em treino e é dúvida no Botafogo

Em meio à crise financeira fora de campo e os maus resultados dentro das quatro linhas, o Botafogo teve outra notícia ruim neste sábado. O meia Carlos Alberto sofreu uma lesão durante o treino comandado por Vágner Mancini, terá que fazer tratamento e se tornou dúvida para o duelo diante do Atlético-PR domingo, na Arena da Baixada, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a atividade, Carlos Alberto se chocou com o peruano Luiz Ramírez, reforço recém-contratado, e sentiu o tornozelo direito. O jogador ficou no chão, sentindo muitas dores, e precisou ser levado ao vestiário. Se não puder atuar, pode ser substituído pelo próprio Ramírez ou por Zeballos.

Além da lesão de Carlos Alberto, o treino do Botafogo foi marcado pela ausência do atacante Emerson. O jogador sentiu dores no pé e não foi a campo com os companheiros, ficando apenas na academia para realizar exercícios. Marcelo Mattos, ainda com dores no quadril, não viajará com o grupo a Curitiba.