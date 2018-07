Meia Carrick renova contrato com o Manchester United

Sob o comando de José Mourinho, o Manchester United segue se preparando para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o clube inglês anunciou a renovação do contrato do experiente meia Michael Carrick, que estendeu seu vínculo para defender a tradicional equipe inglesa por mais um ano.

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Manchester, o meia de 34 anos chegou ao clube em 2006 e, desde então, conquistou diversos títulos. Entre eles estão cinco troféus do Campeonato Inglês, um da Liga dos campeões, um da Copa da Inglaterra e um título do Mundial de Clubes da Fifa.

Diante de tanta bagagem, Mourinho afirmou que considera Carrick importante na montagem do seu elenco. "Michael tem uma experiência muito rica por seus muitos anos que jogou no clube e este conhecimento será incalculável para mim. Estou muito ansioso para trabalhar com ele", disse o novo treinador do Manchester.

O meia, por sua vez, comemorou a chance de jogar sob o comando do vitorioso treinador. "É ótimo ter a oportunidade de trabalhar com José Mourinho, que conquistou tanta coisa em sua carreira", declarou o jogador.