Meia Chadli sofre lesão no tornozelo e desfalca o Tottenham por seis semanas

O jogador da seleção belga se contundiu logo no início do empate por 0 a 0 diante do Liverpool, no último domingo, no White Heart Lane. Ele ainda tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído momentos depois. Após a realização de exames, o Tottenham confirmou uma lesão, não especificada, no ligamento do tornozelo.

Com o tempo de afastamento previsto, Chadli ficará de fora dos dois clássicos londrinos do Tottenham neste primeiro turno do Campeonato Inglês. Ele não terá condições de enfrentar o Arsenal, dia 8 de novembro, nem o Chelsea, dia 29 do mesmo mês. Seu clube é o sétimo colocado da competição, com 14 pontos.