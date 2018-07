Meia Chiquinho pode ser primeiro reforço do Santos para 2015

O meia Chiquinho pode ser a primeira contratação do Santos para 2015. O jogador de 25 anos, que está no Fluminense, já acertou salário com a equipe da Vila Belmiro e aguarda um acerto do clube com o banco BMG, dono de seus direitos econômicos.

Chiquinho teve poucas chances entre os titulares em 2014, mas se destaca pela versatilidade. É canhoto, veloz e também pode atuar como atacante ou na lateral. Mesmo ciente dos problemas financeiros enfrentados pelo Santos, Chiquinho se animou com a oferta e preferiu o clube paulista ao Vasco, que também procurou os seus representantes.

Formado na base do Atlético-MG, Chiquinho passou por Tupi, Ipatinga, Nova Iguaçu, Corinthians e Ponte Preta até chegar ao Fluminense.

O clube também busca reforços para a zaga, setor considerado mais frágil pela nova diretoria. Foi feita uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Jackson, que defendeu o Goiás no Campeonato Brasileiro, mas pertence ao Internacional. Outros clubes também demonstraram interesse no jogador de 24 anos. O Santos pode perder três zagueiros: David Braz tem proposta do Atlas, do México, enquanto Bruno Uvini e Neto não devem ter o vínculo renovado.

LEANDRO DAMIÃO

O Cruzeiro aumentou a oferta pelo empréstimo do atacante e está disposto a pagar R$ 400 mil dos R$ 650 mil que ele recebe de salário - o resto seria bancado pelo Santos. Neste caso, a negociação não envolveria outros atletas.