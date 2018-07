Meia colombiano diz que 'luta' não é só contra Neymar

O meia colombiano Carlos Sánchez está preocupado com o duelo contra o Brasil. Não só com Neymar, como muitos destacam, mas com "a luta" que sua equipe travará com toda a equipe brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza.

"(Neymar) é uma estrela mundial, mas seria uma falta de respeito falar só dele quando a seleção é repleta de estrelas", afirmou em entrevista coletiva em Cotia, na Grande São Paulo, onde a seleção da Colômbia se concentra durante o Mundial no Brasil.

Sánchez, que joga no Elche, da Espanha, disse que "o Brasil é uma seleção muito boa", mas destacou que a sua equipe é capaz de vencer se continuar com o bom trabalho desempenhado até agora. "A Colômbia joga com um estilo ofensivo e não vamos mudar nada", afirmou. "Estou convencido que é possível e se conseguirmos passar pelo Brasil, começaremos a pensar na final", completou.

Primeira colocada do Grupo C com 100% de aproveitamento, a Colômbia bateu o Uruguai nas oitavas de final por 2 a 0, com dois gols do atacante e artilheiro do Mundial, James Rodriguez.