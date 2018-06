Meia da Costa Rica em duas Copas será operado e corre risco de não ir à Rússia

O meio-campista da seleção da Costa Rica Christian Bolaños sofreu uma fratura no joelho direito e corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia. O jogador de 33 anos é um dos atletas mais experientes do País e correrá contra o tempo para disputar seu terceiro mundial.

+ Confira o noticário da Copa da Rússia

Bolaños esteve presente nas Copas do Brasil, em 2014, e na da Alemanha, em 2006. Ele se machucou em partida do Deportivo Saprissa, seu clube, contra o Herediano, pelo campeonato local. Em comunicado, o clube informou que o meio-campista terá que passar por cirurgia e ainda será avaliado o período de recuperação.

"Lamentavelmente a lesão chega em um momento que estava me sentindo muito bem e com bom ritmo de jogo. Mas tudo bem, faz parte do futebol", afirmou. Bolaños foi um dos destaques da Costa Rica nas Eliminatórias da Concacaf.

A Costa Rica está no grupo do Brasil na Copa do Mundo. O time estreia no Mundial no dia 17 de junho contra a Sérvia e na sequência, dia 22, vai encarar a seleção brasileira. A Costa Rica fecha a participação na primeira fase contra a Suíça, dia 27.

A seleção costarriquenha foi uma das principais surpresas na última Copa. A equipe avançou na primeira colocação em uma chave que tinha três seleções campeãs do mundo: Uruguai, Itália e Inglaterra. Os dois europeus foram eliminados na fase inicial. Depois eliminou a Grécia nas oitavas e caiu diante da Holanda nos pênaltis.