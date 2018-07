Meia da Dinarmarca admite que estilo de jogo da seleção prejudica Eriksen

Grande astro da seleção da Dinamarca, o meia Christian Eriksen não tem tido atuações brilhantes na Copa do Mundo da Rússia. Mas a culpa não é somente dele. O meia Thomas Delaney, seu companheiro de time nacional, explicou que a maneira como a equipe vem jogando atrapalha o jogador, autor de um gol no torneio.

Delaney disse que o estilo de jogo mais pragmático e calculista dos dinamarqueses, especialmente contra a França, na última partida da fase de grupos do Mundial, impediu que o astro do Tottenham tivesse espaço para mostrar suas virtudes, que são os arremates precisos e as assistências para gol.

"Se colocar Eriksen no time de Barcelona, ele também iria brilhar lá. Para que Eriksen possa brilhar, ele precisava que jogássemos de uma determinada maneira contra a França, mas já havíamos decidido que iríamos jogar um futebol mais calculista, o que impediu que ele tivesse espaço para mostrar suas qualidades", avaliou.

O meio-campista brilhou intensamente na última temporada do Campeonato Inglês com gols e assistências pelo Tottenham. Ele também costuma render o esperado na seleção de seu país. Nas Eliminatórias Europeias, por exemplo, foi o terceiro jogador a balançar as redes por mais vezes. Fez 11 gols e só ficou atrás de Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Eriksen busca, assim, mais protagonismo na Copa. Não só ele, como toda a equipe escandinava. Delaney, que foi contratado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, dias antes do início do Mundial, reconheceu que, apesar de não ter perdido nenhum jogo na Rússia, a equipe precisa melhorar. "Não estamos satisfeitos com nossa performance em campo nas primeiras partidas e Eriksen talvez tenha sofrido um pouco com isso", disse.

Se não tem jogado o que se espera dela, Eriksen, ao menos, tem se esforçado. Ele é o jogador que mais correu nesta Copa até agora, com 36 quilômetros percorridos nos três primeiros jogos da competição.

Em busca de melhora, os dinamarqueses têm a também invicta Croácia pela frente nas oitavas de final. A partida contra os croatas, uma das três seleções que venceu seus três jogos na primeira fase do torneio, será neste domingo, às 15 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod.