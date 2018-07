Meia da Fiorentina desfalcará o Uruguai nas Eliminatórias por lesão

O técnico Óscar Tabárez foi forçado a realizar um corte na seleção do Uruguai. Nesta segunda-feira, o meia Matías Vecino foi descartado dos dois próximos compromissos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 por causa uma lesão sofrida no último fim de semana no futebol italiano.

"Vecino, em competição oficial com seu clube, a Fiorentina, sofreu uma lesão muscular no quadríceps direito que o impede de participar das partidas pelas Eliminatórias contra Argentina e Paraguai", anunciou o departamento médico da Associação Uruguaia de Futebol em um comunicado oficial.

Sem Vecino, que fez parte do grupo do Uruguai na Copa América Centenário, Tabárez convocou o meia Guzmán Pereira, do Peñarol, presente na Copa América de 2015. E o técnico começa nesta segunda-feira a preparar a sua seleção, embora com apenas 16 dos 23 jogadores convocados - a equipe só estará completa na próxima terça.

A seleção do Uruguai vai jogar em 1º de setembro contra a Argentina, em Mendoza. Depois, no dia 6, receberá o Paraguai em Montevidéu. Com 13 pontos somados nas seis rodadas iniciais, os uruguaios lideram as Eliminatórias para o Mundial da Rússia.